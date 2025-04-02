Молодой пензенец едва не задушил жену на фоне ревности

В Башмаковском районе Пензенской области в полицию обратилась 20-летняя местная жительница, сообщив об угрозе убийством со стороны мужа. Об этом написала «Пенза-пресс».

Правоохранители оперативно прибыли на место происшествия и установили личность подозреваемого. Им оказался 23-летний житель района, который сразу признался в содеянном. По словам молодого человека, он приревновал супругу и начал ее душить. Конфликт остановила сестра мужчины, которая прибежала на шум.

По данному факту было возбуждено уголовное дело. За угрозу убийством предусмотрено наказание до двух лет лишения свободы.

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте