Молодой пензенец едва не задушил жену на фоне ревности

В Башмаковском районе Пензенской области в полицию обратилась 20-летняя местная жительница, сообщив об угрозе убийством со стороны мужа. Об этом написала «Пенза-пресс» .

Правоохранители оперативно прибыли на место происшествия и установили личность подозреваемого. Им оказался 23-летний житель района, который сразу признался в содеянном. По словам молодого человека, он приревновал супругу и начал ее душить. Конфликт остановила сестра мужчины, которая прибежала на шум.

По данному факту было возбуждено уголовное дело. За угрозу убийством предусмотрено наказание до двух лет лишения свободы.