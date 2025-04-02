Молодой пензенец едва не задушил жену на фоне ревности

В Башмаковском районе Пензенской области в полицию обратилась 20-летняя местная жительница, сообщив об угрозе убийством со стороны мужа. Об этом написала «Пенза-пресс».
Правоохранители оперативно прибыли на место происшествия и установили личность подозреваемого. Им оказался 23-летний житель района, который сразу признался в содеянном. По словам молодого человека, он приревновал супругу и начал ее душить. Конфликт остановила сестра мужчины, которая прибежала на шум.
По данному факту было возбуждено уголовное дело. За угрозу убийством предусмотрено наказание до двух лет лишения свободы.
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