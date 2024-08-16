Молодой человек погиб в дорожной аварии в Выборгском районе Ленобласти

ДТП, в результате которого погиб 25-летний мужчина, произошло накануне на углу Пироговской набережной и Евпаторийского переулка в Выборгском районе Ленобласти. Об этом написал сайт 78.ru .

Как рассказало СМИ, в результате столкновения двух иномарок Opel и Kia последний автомобиль отбросило на фонарный столб. Погибший находился за рублем искореженной машины.

По данным с камер видеонаблюдения, водитель Kia начал перестроение в правый ряд, не убедившись в отсутствии помехи на дороге.