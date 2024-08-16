Молодой человек погиб в дорожной аварии в Выборгском районе Ленобласти
ДТП, в результате которого погиб 25-летний мужчина, произошло накануне на углу Пироговской набережной и Евпаторийского переулка в Выборгском районе Ленобласти. Об этом написал сайт 78.ru.
Как рассказало СМИ, в результате столкновения двух иномарок Opel и Kia последний автомобиль отбросило на фонарный столб. Погибший находился за рублем искореженной машины.
По данным с камер видеонаблюдения, водитель Kia начал перестроение в правый ряд, не убедившись в отсутствии помехи на дороге.
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