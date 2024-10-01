Молодой человек погиб на ж/д перегоне в Ставропольском крае
В Ставропольском крае на железнодорожных путях погиб 18-летний парень. О этом сообщил сайт newstracker.ru со ссылкой на УТ МВД России по СКФО.
Молодой человек погиб на желе перегоне Невинномысская — Киан. По предварительным данным, юноша нарушил технику безопасности на железной дороге и из-за этого погиб. Проводится проверка.
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