Молодой человек погиб на ж/д перегоне в Ставропольском крае

В Ставропольском крае на железнодорожных путях погиб 18-летний парень. О этом сообщил сайт newstracker.ru со ссылкой на УТ МВД России по СКФО.

Молодой человек погиб на желе перегоне Невинномысская — Киан. По предварительным данным, юноша нарушил технику безопасности на железной дороге и из-за этого погиб. Проводится проверка.

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