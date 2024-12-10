Молодой человек ограбил 63-летнюю пенсионерку на улице в Челябинской области

В Челябинской области правоохранители задержали 18-летнего жителя Троицка, который ограбил слабовидящую 63-летнюю пенсионерку. Об этом сообщил сайт Ura.ru со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по региону.
Молодой человек напал на женщину, когда та возвращалась домой от сына. Он завладел сумкой, в которой находились мобильный телефон, кошелек, пластиковые карты, деньги и другие вещи. Ущерб от его действий составил более 23 тысяч рублей.
Пострадавшая рассказала, что молодой человек сразу попросил сигарету у ее сына, а затем выхватил сумку из рук. Заведено уголовное дело по статье «Грабеж».
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