Молодой автомобилист скончался после ДТП с лошадью в Ленобласти

Молодой автомобилист стал жертвой дорожной аварии, которая произошла в Ломоносовском районе Ленобласти. Об этом сообщила Neva.Today .

По предварительным данным, на трассе А-120 23-летний водитель наехал на лошадь. Мужчина обратился за медицинской помощью, после чего его доставили в больницу с различными травмами.

Пострадавшего госпитализировали в состоянии комы. Несмотря на усилия медиков, пациент скончался. Специалисты разбираются в обстоятельствах случившегося.