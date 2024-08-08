Молодой автомобилист скончался после ДТП с лошадью в Ленобласти

Молодой автомобилист стал жертвой дорожной аварии, которая произошла в Ломоносовском районе Ленобласти. Об этом сообщила Neva.Today.

По предварительным данным, на трассе А-120 23-летний водитель наехал на лошадь. Мужчина обратился за медицинской помощью, после чего его доставили в больницу с различными травмами.

Пострадавшего госпитализировали в состоянии комы. Несмотря на усилия медиков, пациент скончался. Специалисты разбираются в обстоятельствах случившегося.

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