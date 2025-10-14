Молодого парня задержали в Петербурге по подозрению в смерти 19-летнего друга

В Санкт-Петербурге следователи разбираются в обстоятельствах смерти 19-летнего парня. Подозреваемый — его сверстник — задержан, и ему скоро изберут меру пресечения. Об этом написала Neva.Today .

Вечером в понедельник, 13 октября, в квартире на Среднерогатской улице обнаружили тело парня 2005 года рождения с признаками насильственной смерти. По предварительным данным, между ним и его другом произошел конфликт, во время которого подозреваемый избил оппонента молотком и порезал ножом.

Следователь осмотрел место преступления и изъял предполагаемые орудия убийства, а также окровавленную одежду подозреваемого, сообщает пресс-служба ГСУ СК РФ по Петербургу.

Во вторник, 14 октября, по факту случившегося возбудили уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство). Подозреваемого 19-летнего юношу задержали.