Многотонный грузовик сбил 55-летнюю женщину на зебре в Челябинске
Дорожная авария с участием многотонного грузовика произошла на проспекте Победы в Челябинске. Подробности сообщило Ura.ru со ссылкой на пресс-службу городской Госавтоинспекции.
Согласно данным ведомства, водитель машины сбил 55-летнюю женщину, которая пересекала проезжую часть на разрешающий сигнал светофора.
Пострадавшую госпитализировали с многочисленными травмами. Предположительно, пешеход попала в слепую зону фуры. Проводится проверка.
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