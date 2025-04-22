Многотонный грузовик сбил 55-летнюю женщину на зебре в Челябинске

Дорожная авария с участием многотонного грузовика произошла на проспекте Победы в Челябинске. Подробности сообщило Ura.ru со ссылкой на пресс-службу городской Госавтоинспекции.

Согласно данным ведомства, водитель машины сбил 55-летнюю женщину, которая пересекала проезжую часть на разрешающий сигнал светофора.

Пострадавшую госпитализировали с многочисленными травмами. Предположительно, пешеход попала в слепую зону фуры. Проводится проверка.

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