Многоквартирный дом загорелся в Сургутском районе ХМАО

В поселке Белый Яр Сургутского района произошел пожар в многоквартирном доме на улице Маяковского. Сообщение о задымлении на втором этаже поступило 6 апреля в 12:07, написал сайт URA.RU .

Сотрудники МЧС оперативно прибыли на место происшествия и приступили к тушению.

«Пожар был локализован в 12:21 на площади девяти квадратных метров и полностью ликвидирован в 12:22», — сообщили в пресс-службе МЧС ХМАО.

Кроме того, пожарные провели проливку чердака, чтобы предотвратить возможное скрытое горение. Во время происшествия никто не пострадал.