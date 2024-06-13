Многоэтажный дом загорелся на улице Тимирязева в Нижнем Новгороде. Есть пострадавший

В Нижнем Новгороде накануне произошел сильный пожар в многоквартирном доме. Об этом написало НИА «Нижний Новгород» со ссылкой на ГУ МЧС по региону.

Многоэтажка загорелась на улице Тимирязева в дневное время суток. Пожарные, прибывшие на место ЧП, зафиксировали сильное задымление и открытый огонь в квартире на седьмом этаже. Во время спасательных работ из дома эвакуировали 23 человека, включая двоих детей.

В результате пожара пострадал один человек. По предварительным данным, мужчина выпал из окна горящей квартиры.