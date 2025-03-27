Многодетную мать из Кузбасса заподозрили в мошенничестве с выплатами
Мать троих детей из Новокузнецка заподозрили в мошенничестве, сообщил «Сiбдепо» со ссылкой на СУ СК РФ по Кемеровской области.
По предварительным данным, женщина передала ложные сведения о своем доходе, в результате чего ей назначили выплаты. В период с весны 2018 года она нелегально получила 414 тысяч рублей.
Проводится проверка. По результатам будет принято решение о возбуждении уголовного дела.
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