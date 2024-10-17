Младенец скончался от внезапной остановки сердца в Петербурге

В Санкт-Петербурге шестимесячный ребенок умер скончался от внезапной остановки сердца. В это время за ним присматривала няня, сообщил Telegram-канал Mash на Мойке.

Источник канала уточнил, что мальчик умер в квартире дома на Ленсовета. Его матери и отцу по 22 года. Оба работают на складах интернет-магазинов. Няню младенцу нашли в интернете.

Вечером мальчику стало плохо. Няня сообщила об этом родителям и вызвала скорую помощь. Прибывшие на место медики диагностировали клиническую смерть и экстренно госпитализировали младенца в детскую больницу. Но спасти его жизнь не удалось.

В начале октября в поселке Петровское трехлетний мальчик проглотил магниты, с которыми играл дома. Ребенка госпитализировали с острой кишечной непроходимостью, перфорацией желудка, перитонитом и инородными предметами в желудке. Врачи делали все возможное, но спасти пациента не смогли.