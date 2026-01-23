Младенец пострадал при столкновении легковушек в Краснодарском крае

Годовалый ребенок пострадал в аварии, которая произошла в Новороссийске Краснодарского края. Об этом сообщила «Кубань 24» со ссылкой на региональную Госавтоинспекцию.

По предварительной информации, 56-летний водитель «Нивы», следуя по Мысхакскому шоссе, не выдержал безопасную дистанцию до движущегося впереди Mercedes. В результате машины столкнулись.

Травмы получил младенец, находившийся в салоне иномарки. Ему потребовалась госпитализация. Проводится проверка.

