Младенец попал в больницу в результате ДТП на трассе М-12 в Нижегородской области

Ночью в четверг, 12 февраля, на 565 километре трассы М-12 в Пильнинском округе Нижегородской области произошла авария. Как сообщили сайту pravda-nn.ru в региональном УГИБДД, водитель автомобиля Lada Vesta не учел сложные погодные условия и не выбрал безопасную скорость движения.

В результате машину занесло, отбросило в отбойник, а затем в стоящий трактор. Среди пострадавших — 27-летняя девушка и ребенок, родившийся в 2025 году. Их доставили в Сергачскую ЦРБ для оказания медицинской помощи.

За прошедшие сутки на территории региона зафиксировано четыре ДТП с пострадавшими. Один человек погиб, семеро получили травмы. УГИБДД напоминает водителям о необходимости соблюдения осторожности из-за продолжающегося снегопада.