Младенец погиб под колесами легковушки в Калужской области

В городе Людиново легковой автомобиль столкнулся с микроавтобусом и вылетел на тротуар. Погиб двухмесячный ребенок, сообщила пресс-служба прокуратуры Калужской области.

Авария произошла вечером 24 сентября на перекрестке улиц Герцена и Трудовые резервы. Водитель Lada Priora вопреки правилам не пропустил рейсовый микроавтобус, который ехал по главной дороге.

После столкновения легковое авто отбросило на тротуар с пешеходами. Четырех человек госпитализировали с травмами разной степени тяжести. Двухмесячный ребенок умер на месте. Органы предварительного следствия возбудили уголовное дело.

На тротуаре в момент аварии находились две женщины с колясками, уточнила пресс-служба УМВД России по Калужской области. В больницу попали пассажир Lada Priora и три пешехода, в том числе 2023 года рождения.

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