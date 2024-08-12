Межэтажное перекрытие обрушилось в одной из квартир в центре Петербурга

Перекрытие между чердаком и четверым этажом обрушилось при ремонте одной из квартир в центре Санкт-Петербурга. Об этом сообщила администрация Центрального района в Telegram-канале .

«По адресу улица Гороховая, дом 46 при проведении ремонтных работ собственниками в одной из квартир произошло обрушение межэтажного перекрытия между четвертым этажом и чердачным помещением», — сообщили власти.

По информации администрации, пострадавших нет. На месте обрушения работают специалисты УК и МЧС.

Дом построили в 1828 году, в нем 26 квартир.

А акватории Невы в Санкт-Петербурге накануне столкнулись два теплохода. ЧП произошло при маневрировании в районе Свердловской набережной.