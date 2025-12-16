Металлическая бытовка загорелась в Невском районе Петербурга

Возгорание произошло в Невском районе Северной столицы. Подробности сообщил Piter TV со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС РФ по городу.

Согласно данным ведомства, на Рыбацком проезде огонь охватил металлическую бытовку. Пламя распространилось на всей площади помещения — четыре квадратных метра.

В тушении пожара были задействованы 10 спасателей и две единицы техники. Информация о пострадавших не поступала.