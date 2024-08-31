Место жесткой посадки Ан-2 в Северной Осетии сняли на видео

МЧС показало кадры с места жесткой посадки Ан-2 в Северной Осетии

Жестко приземлившийся в Северной Осетии Ан-2 сел среди деревьев. Видео с места опубликовала пресс-служба МЧС.

Самолет ДОСААФ, судя по кадрам, приземлился на брюхо. Переднюю часть воздушного судна сильно помяло. На видео попала работа спасателей на месте ЧП.

Ан-2 совершил жесткую посадку между селениями Майрамадаг и Кобан во время тренировочного полета. На его борту, по данным ведомства, были 15 человек, из них восемь благополучно прыгнули с парашютами перед потерей высоты.

Пострадали семеро, самое тяжелое состояние — у пилотов. Трех получивших травмы детей отправили в Республиканскую детскую клиническую больницу.

После жесткой посадки СК возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного судна.

Овсянка, сэр? Кто лишил британцев любимых лакомств

Соболев и осатаневшие: послесловие к главному трансферу лета

Глупая травля и нелепая война. Зачем немецкие власти накинулись на АдГ

Max Ludwig

Реализацию Москвой целей устойчивого развития обсудили на международном муниципальном форуме БРИКС

пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы

Ефимов: инвесторы приобрели более 20 помещений в исторических зданиях Москвы за полгода

Владимир Ефимов / пресс-служба Комплекса градостроительной политики

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте