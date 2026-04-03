Мертвого мужчину нашли в запертом гараже в Карелии

Утром в пятницу, 3 апреля, в Суоярви произошел трагический инцидент. В одном из гаражей на улице Ленина обнаружили мужчину без сознания. Об этом сообщил сайт Karelinform.ru со ссылкой на представителей ГКУ РК ОПС по Суоярвскому муниципальному округу.

По данным ведомства, помещение было заперто изнутри, попасть туда самостоятельно не удалось. На место происшествия оперативно прибыли пожарные, медики и сотрудники полиции.

Спасателям пришлось вскрыть дверь гаража с помощью специнструмента. Внутри они обнаружили мужчину без признаков жизни. Медики констатировали его смерть.

В настоящее время обстоятельства случившегося выясняются. По данному факту проводится проверка, устанавливаются все детали происшествия.