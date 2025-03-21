«Менять деньги на эмоции». Вебкам-студию обнаружили за стеной детской библиотеки в Москве

Вебкам-студию обнаружили за стеной государственной детской библиотеки в Москве. Как сообщил председатель комитета Госдумы по молодежной политике Артем Метелев, прошел специальный рейд, во время которого и вычислили это «модельное агентство».

«Я разрабатывал законопроект по блокировке вебкам-бизнесов. Сама у нас есть молодежный парламент, который провел рейд. Они выяснили, что есть люди, которые нарушают закон, которых нужно посадить в тюрьму», — сказал депутат.

Сотрудники Центра защиты прав молодежи и активисты молодежного парламента провели эксперимент, в рамках которого несовершеннолетняя девушка «устраивалась» на работу. В распоряжении 360.ru появилось видео, на котором девушка разговаривала с куратором.

«Мы ищем моделей в наше агентство для проведения прямых трансляций. Мы не занимаемся веб-камом. Запрещено показывать любые половые органы. Когда вы будете с нами работать, мы расскажем, что запрещено, чтобы этого не допустить. <… > Основная суть — общаться с аудиторией. Проводить шоу. Это будете обговаривать с вашим продюсером», — заверил собеседник по телефону.

При этом он упомянул, что площадки, на которых будет работать девушка, не запрещают эротический контент.

Конкретную сумму, сколько сможет заработать девушка, он не назвал. По его словам, в первый месяц можно получить от 50 до 200 тысяч. Клиенты будут «менять деньги на эмоции». В дальнейшем сотрудники выходят на заработок в 400 тысяч рублей. Но тех, кто плохо работает, не держат.

«При желании можно составить договор. Налоги с вам мы платить не будем. Потому что выводится через крипту», — добавил собеседник.

Затем во время личного собеседования девушке предложили «пробную смену для иностранной аудитории» и рассказали о бонусах: подарки, например «игрушки для работы».

В конце января вебкам-студии закрыли в четырех регионах России. Девушки проводили видеосеансы с иностранцами и за деньги выполняли интимные желания клиентов.