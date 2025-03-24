МЧС заявило о 5 жертвах и 18 пострадавших в ДТП с автобусом в Крыму
Жертвами столкновения рейсового автобуса и грузовика на участке трассы Симферополь — Евпатория стали пять человек. Данные об этом подтвердили в МЧС. Сейчас на месте происшествия работают спасатели.
«Сотрудники МЧС деблокировали пострадавших. Всего в автобусе находились 32 человека. Предварительно, пострадали 18 человек, пятеро погибли», — уточнили в ведомстве.
Последствия столкновения продолжают устранять 25 сотрудников министерства и девять единиц техники. Причины и обстоятельства случившегося уточняются.
Проверку по факту случившегося уже начала прокуратура Крыма. По ее итогам примут процессуальное решение.
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