МЧС: исторический дом в Нижнем Новгороде мог загореться из-за электроприборов

Фото: РИА «Новости»

Сотрудники УМЧС РФ назвали вероятную причину появления огня в историческом доме Мельникова-Печерского в Нижнем Новгороде. Об этом сообщило НИА «Нижний Новгород».

По информации регионального ведомства, строение могло загореться из-за аварийного режима работы электрооборудования. Точные данные станут известны после экспертизы.

Сам пожар произошел 15 января. Пламя распространилось на площади 250 квадратных метров. Обошлось без пострадавших.

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