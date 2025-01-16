МЧС: исторический дом в Нижнем Новгороде мог загореться из-за электроприборов
Сотрудники УМЧС РФ назвали вероятную причину появления огня в историческом доме Мельникова-Печерского в Нижнем Новгороде. Об этом сообщило НИА «Нижний Новгород».
По информации регионального ведомства, строение могло загореться из-за аварийного режима работы электрооборудования. Точные данные станут известны после экспертизы.
Сам пожар произошел 15 января. Пламя распространилось на площади 250 квадратных метров. Обошлось без пострадавших.
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