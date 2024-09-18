Матери 21-летнего тюменца, который погиб в первый день на стройке, выплатили компенсацию

В Тюмени суд обязал застройщика выплатить компенсацию матери 21-летнего рабочего, который погиб на стройке. Об этом написал сайт Ura.ru со ссылкой на прокуратуру региона.
Следствие установило, что мужчина, находясь на 13-м этаже, упал в вентиляционную шахту, которая не была огорожена. От полученных травм он скончался на месте. Сообщается, что это был первый рабочий день тюменца.
Ранее матери погибшего отказали в получении страховой выплаты якобы потому, что парень не успел заключить с организацией трудовой договор.
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