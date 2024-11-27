Мать укравшей кота из зоомагазина школьницы заявила, что девочку изнасиловали

Мать 10-летней девочки, укравшей кота Лучика из зоомагазина в Москве, заявила, что ее дочь изнасиловали. Об этом сообщил источник РЕН ТВ .

Девочку отправили на медосмотр.

Кота украли из зоомагазина в начале ноября. Камеры видеонаблюдения зафиксировали двух школьниц 10 и 12 лет, прогуливавших уроки. Позже девочек нашли в Крыму, но уже без животного. После профилактической беседы их передали родителям.

Лучика вскоре тоже удалось обнаружить. Он прятался на парковке под одним из автомобилей. Животное не пострадало, только сильно похудело. Сейчас кот уже нашел новую семью, его приютила семейная пара из Москвы.