Мать погибшего ветерана СВО Гурциева рассказала Ura.ru о последнем разговоре с сыном

В Ставрополе трагически погиб ветеран специальной военной операции Заур Гурциев. Его мать Елена Троицкая в беседе с Ura.ru сообщила, что последний разговор с сыном состоялся два дня назад, тогда молодой человек выглядел здоровым и бодрым.
Как отметила собеседница, накануне сын перестал отвечать на звонки и сообщения. Это и стало поводом для переживаний семьи.
Гурциев скончался вечером 29 мая в результате взрыва самодельной бомбы во дворе дома. Вероятным виновником называют бывшего работника батальона охраны Никиту Пенькова. Власти Севастополя пообещали оказать семье героя всю необходимую поддержку.
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