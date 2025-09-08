Мать двоих детей из Удмуртии лишили родительских прав из-за алкоголя

Суд Красногорского района Удмуртии постановил лишить 28-летнюю местную жительницу родительских прав на двоих детей. Об этом сообщил udm-info.ru со ссылкой на пресс-службу инстанций региона.

Женщина была признана неспособной исполнять материнские обязанности, так как злоупотребляла алкоголем и не занималась воспитанием своих детей. Ранее суд уже ограничивал ее в правах, однако после отмены ограничений ситуация только усугубилась.

Горе-мать не пришла на заседание и не представила возражений по иску. Органы опеки займутся определением дальнейшей судьбы несовершеннолетних.