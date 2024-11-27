Массовое отравление и смерть. Нижегородская трудинспекция начала проверку на заводе зерна

Массовое отравление сотрудников сельскохозяйственного предприятия произошло в Шатках Нижегородской области. Один из пострадавших умер, сообщила пресс-служба региональной Государственной трудовой инспекции.

Первой о происшествии заявила местная пресса, после чего ведомство инициировало проверку. Пострадали сотрудники «Шатковского зерноперерабатывающего комбината», длительное время работавшие с обработанным химикатами зерном.

Один из работников предприятия разгружал это зерно без защитного комбинезона и респиратора. Его госпитализировали с симптомами сильного отравления. Помочь пострадавшему не удалось, 20 ноября он умер в больнице.

Признаки отравления почувствовали и другие сотрудники завода. Некоторых из них также положили в больницу, других после осмотра направили на амбулаторное лечение. Предприятие при этом не стало уведомлять власти об инциденте, как того требует закон.

Все обстоятельства произошедшего устанавливает Государственная трудовая инспекция по региону. Инцидент взял на контроль глава ведомства.

Ранее массовое отравление произошло в одном из социальных центров для ветеранов в Москве. Пострадали более 30 человек.