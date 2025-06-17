Массовое ДТП по вине молодого водителя произошло в Тюмени

В Тюмени случилось крупное дорожно-транспортное происшествие, виновником которого стал молодой водитель. Об этом сообщил сайт Ura.ru .

Легковой автомобиль Toyota Corolla врезался в металлическое заграждение. Вследствие столкновения машину отбросило на припаркованный автомобиль Lada, что привело к перевороту Toyota. От сильного удара Lada была смещена и ударилась о другой автомобиль Nissan, вызвав повреждения последнего. Дополнительно пострадала «Газель», которая была повреждена отлетевшим запасным колесом от Toyota.

Причиной аварии стало недостаточное внимание водителя Toyota, молодого человека возрастом всего 19 лет. Пострадали водитель и пассажир автомобиля Toyota, обоих госпитализировали.