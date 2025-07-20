Массовое ДТП перекрыло движение по МКАД

Вечером 20 июля на внутренней стороне 45-го километра МКАД после пересечения с Ленинским проспектом произошло массовое ДТП. Об этом сообщила пресс-служба столичного Департамента транспорта.

На место происшествия прибыли сотрудники оперативных служб. Информации об обстоятельствах аварии и пострадавших на момент публикации нет.

В результате ДТП на МКАД оказалось частично затруднено движение на участке протяженностью 3,7 километра. Водителям порекомендовали выбирать пути объезда.

Ранее стало известно, что один человек погиб и трое пострадали в аварии на юго-востоке Москвы. Напротив одного из домов по Шоссейному проезду столкнулись BMW и «Газель».