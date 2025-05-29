Массовая авария произошла на западе Москвы

Несколько автомобилей столкнулись на Новорижском шоссе в Москве. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта.

ДТП с участием нескольких машин произошло в районе Кунцево в левой полосе в сторону центра города. Обстоятельства и причины аварии уточняются. Сведений о пострадавших пока не поступало.

На данный момент на месте происшествия работают оперативные службы города. Движение автомобилей на участке дороги осложнено, поэтому водителям рекомендовали заранее выбирать пути объезда.

Накануне серьезная авария произошла рядом с деревней Потаповское в Московской области. Автомобиль марки «Лада», в салоне которого находились дети, вылетел в кювет и опрокинулся. Две 13-летние девочки погибли на месте. За жизнь третьего ребенка, 12-летней школьницы, и водителя автомобиля сейчас борются врачи.