Массовая авария произошла на северо-востоке Москвы. Один человек пострадал

Четыре автомобиля попали в аварию в Северо-Восточном административном округе Москвы. Об этом сообщил источник 360.ru.
Массовое ДТП случилось на улице Декабристов. На место аварии прибыл наряд ДПС и скорая помощь. Один человек пострадал.
«Мужчина был зажат, деблокировали прохожими», — заявил источник.
По его данным, участниками аварии стали Hyundai, Kia, Ford и Audi. Одну полосу в сторону метро перекрыли.
Серьезное ДТП произошло на трассе А-107 в районе Курилова. Там столкнулись два грузовика и легковушка. Один человек погиб, еще двое получили травмы.
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