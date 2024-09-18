Массовая авария произошла из-за пожара на ставропольской трассе

На дороге Кочубей — Нефтекумск — Зеленокумск — Минеральные Воды произошло два дорожно-транспортных происшествия. Об этом сообщил newstracker.ru со ссылкой на ГИБДД Ставропольского края.

В Минераловодском округе случились две аварии на ставропольской трассе. Причиной инцидентов стало задымление, вызванное пожаром в поле.

Из-за ухудшенной видимости водители не смогли вовремя среагировать и остановиться, что привело к столкновению семи автомобилей. Никто не пострадал.