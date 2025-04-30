Машиниста экскаватора, сбившего ребенка на стройке, осудят в Приморье

Материалы дела о нарушении правил безопасности на строительной площадке на набережной Спортивной гавани во Владивостоке направили в суд для рассмотрения по существу. Об этом сообщил « Восток-Медиа ».

Происшествие случилось в декабре 2024 года. По данным прокуратуры, машинист экскаватора и руководитель проекта пренебрегли установлением ограждения и знаков безопасности на стройке. Результатом стал несчастный случай: рабочий механизм задел девочку. Ребенок получил серьезные травмы.

Было возбуждено уголовное дело. Теперь рабочий и его начальник предстанут перед судом.