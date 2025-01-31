Машинист автокрана случайно задавил рабочего в Ростовской области

Суд рассмотрит уголовное дело против 49-летнего крановщика, который по неосторожности задавил рабочего на складе в Красносулинском районе Ростовской области. Об этом пишет сайт rostovgazeta.ru со ссылкой на представителей регионального СУ СК России.

По данным следствия, в октябре 2024 года обвиняемый, управляя автокраном, двигался задним ходом и случайно переехал своего коллегу. От полученных повреждений пострадавший скончался на месте. Правоохранители собрали необходимые доказательства и передали дело в суд для рассмотрения по существу.