Машина такси столкнулась с иномаркой на перекрестке в Кургане
Автомобиль такси Lada Granta и иномарка Ford стали участниками ДТП в Кургане. Авария произошла на пересечении улиц Пролетарской и Советской. Об этом сообщила редакция сайта Ura.ru.
По опубликованной информации, оба транспортных средства получили значительные повреждения передней части кузова. На место столкновения прибыли спасатели.
Сотрудники городского отделения Госавтоинспекции отметили, что в результате ДТП никто не пострадал. Причины и детали происшествия предстоит установить правоохранителям.
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