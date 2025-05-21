Машина такси столкнулась с иномаркой на перекрестке в Кургане

Автомобиль такси Lada Granta и иномарка Ford стали участниками ДТП в Кургане. Авария произошла на пересечении улиц Пролетарской и Советской. Об этом сообщила редакция сайта Ura.ru .

По опубликованной информации, оба транспортных средства получили значительные повреждения передней части кузова. На место столкновения прибыли спасатели.

Сотрудники городского отделения Госавтоинспекции отметили, что в результате ДТП никто не пострадал. Причины и детали происшествия предстоит установить правоохранителям.