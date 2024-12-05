Машина скорой помощи перевернулась на крышу в Башкирии

Медицинский автомобиль попал в ДТП на трассе в Абзелиловском районе Башкирии. В результате пострадали два человека. Об этом сообщает сайт mkset.ru со ссылкой на представителей республиканской Госавтоинспекции.

По данным полиции, 50-летний водитель скорой помощи, направляясь на вызов в село Кушеево, потерял управление и съехал в кювет. Машина перевернулась и серьезно повредила крышу.

Пострадал шофер служебного автомобиля, ему диагностировали ушиб позвоночника. В салоне также находилась 24-летняя фельдшер, она получила закрытую черепно-мозговую травму и перелом ребра. Сейчас стражи порядка выясняют все детали произошедшего.