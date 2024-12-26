Машина сбила женщину на проспекте Энгельса в Петербурге
В Выборгском районе Санкт-Петербурга водитель совершил наезд на пешехода и скрылся с места ДТП. Об этом сообщил «Петербургский дневник» со ссылкой на пресс-службу регионального главка МВД РФ.
ДТП случилось утром 26 декабря в 9:55 возле дома № 62 по проспекту Энгельса. Неустановленный водитель совершил наезд на женщину, переходившую проезжую часть.
Пострадавшая госпитализирована в крайне тяжелом состоянии, ее личность устанавливается, на вид ей около 60 лет.
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