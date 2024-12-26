Машина сбила женщину на проспекте Энгельса в Петербурге

В Выборгском районе Санкт-Петербурга водитель совершил наезд на пешехода и скрылся с места ДТП. Об этом сообщил «Петербургский дневник» со ссылкой на пресс-службу регионального главка МВД РФ.

ДТП случилось утром 26 декабря в 9:55 возле дома № 62 по проспекту Энгельса. Неустановленный водитель совершил наезд на женщину, переходившую проезжую часть.

Пострадавшая госпитализирована в крайне тяжелом состоянии, ее личность устанавливается, на вид ей около 60 лет.