Машина сбила девочку в Салехарде

В Салехарде случилось ДТП, в котором пострадал ребенок. Об этом сообщило ИА Ura.ru .

Авария случилась рядом с остановкой общественного транспорта. Под колеса машины попала 10-летняя девочка. На место происшествия прибыли сотрудники полиции и медицинская бригада. Обстоятельства случившегося устанавливаются.