Машина сбила девочку в Салехарде

В Салехарде случилось ДТП, в котором пострадал ребенок. Об этом сообщило ИА Ura.ru.
Авария случилась рядом с остановкой общественного транспорта. Под колеса машины попала 10-летняя девочка. На место происшествия прибыли сотрудники полиции и медицинская бригада. Обстоятельства случившегося устанавливаются.
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