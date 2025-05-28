Машина перевернулась после ДТП на улице 30 лет Победы в Ижевске
Утром 28 мая на улице 30 лет Победы в Ижевске случилось дорожно-транспортное происшествие. Об этом написал сайт Izhlife.
По информации Госавтоинспекции, при выезде со второстепенной дороги автомобиль Exeed не предоставил преимущество машине Lada Granta, которая ехала по главной дороге.
В результате аварии Lada опрокинулась. Водитель, мужчина 1982 года рождения, получил травмы.
Сейчас специалисты выясняют причины и обстоятельства случившегося.
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