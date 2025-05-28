Машина перевернулась после ДТП на улице 30 лет Победы в Ижевске

Утром 28 мая на улице 30 лет Победы в Ижевске случилось дорожно-транспортное происшествие. Об этом написал сайт Izhlife .

По информации Госавтоинспекции, при выезде со второстепенной дороги автомобиль Exeed не предоставил преимущество машине Lada Granta, которая ехала по главной дороге.

В результате аварии Lada опрокинулась. Водитель, мужчина 1982 года рождения, получил травмы.

Сейчас специалисты выясняют причины и обстоятельства случившегося.