Машина перевернулась на Щелковском шоссе в Балашихе

Легковой автомобиль перевернулся на участке Щелковского шоссе в городском округе Балашиха. В результате аварии водитель скончался на месте. Об этом 360.ru сообщил источник.

Он уточнил, что в салоне автомобиля находился ребенок, который получил травмы.

Очевидцы происшествия в комментарии 360.ru уточнили, что легковушка ехала в сторону Москвы. Но по неизвестной причине автомобиль взлетел в воздух, перевернулся и вылетел на встречную полосу, где в него врезался фургон.

Что стало причиной аварии, пока неизвестно.

В ночь на субботу, 26 апреля, в Гатчинском районе Ленинградской области столкнулись 16 автомобилей. Как сообщили в пресс-службе регионального главка МВД, массовую аварию спровоцировал влетевший в отбойник водитель иномарки. В него влетел ехавший за ним автомобиль, а после начали скапливаться остальные. В аварии пострадали четыре человека