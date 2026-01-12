Маршрутка загорелась после ДТП с 17-летним водителем «Нивы» в Тюмени

В Тюмени случилось дорожно-транспортное происшествие с участием автобуса и автомобиля «Нива». Подробности сообщило Ura.ru со ссылкой на данные региональной Госавтоинспекции.

По предварительной информации, 17-летний водитель внедорожника выехал на полосу встречного движения и столкнулся с маршруткой. После удара общественный транспорт загорелся.

Пострадали три человека: подросток и его пассажир, а также автомобилист, управлявший автобусом. Известно, что у юноши наблюдались признаки алкогольного опьянения.