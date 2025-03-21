Маршрутка попала в ДТП в Городищенском районе Волгоградской области

Утром, 21 марта, в Городищенском районе Волгоградской области произошло столкновение микроавтобуса Peugeot Boxer с комбинированной дорожной машиной на трассе Р-22 «Каспий». Об этом сообщил сайт novostivolgograda.ru со ссылкой на ГУ МВД по Волгоградской области.
Авария произошла около 9:30 утра на 951-м километре дороги. Причина происшествия выясняется. На месте работают сотрудники ДПС. Информация о пострадавших и погибших пока отсутствует.
Фотографии с места происшествия показывают значительные повреждения маршрутки. На снимках видно, что сильно деформирована водительская кабина, повреждена дверь и разбито боковое окно.
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