Маршрутка попала в ДТП в Городищенском районе Волгоградской области

Утром, 21 марта, в Городищенском районе Волгоградской области произошло столкновение микроавтобуса Peugeot Boxer с комбинированной дорожной машиной на трассе Р-22 «Каспий». Об этом сообщил сайт novostivolgograda.ru со ссылкой на ГУ МВД по Волгоградской области.

Авария произошла около 9:30 утра на 951-м километре дороги. Причина происшествия выясняется. На месте работают сотрудники ДПС. Информация о пострадавших и погибших пока отсутствует.

Фотографии с места происшествия показывают значительные повреждения маршрутки. На снимках видно, что сильно деформирована водительская кабина, повреждена дверь и разбито боковое окно.