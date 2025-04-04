Мальчику, пережившему нападение хаски в Сочи, подарили планшет для рисования

Неравнодушные люди со всей России продолжают присылать подарки девятилетнему мальчику, пострадавшему после нападения хаски в Сочи. Его отец поделился с 360.ru, что ребенку подарили графический планшет.

«Лариса из Санкт-Петербурга еще прислала нам планшет для рисования. Он сидит, изучает. Спасибо огромное», — рассказал отец мальчика.

В конце февраля на девятилетнего ребенка напали две собаки породы хаски. Животные растерзали мальчику лицо. Правоохранители выяснили, что владелец не кормил питомцев почти десять дней. Сейчас его задержали. До этого мужчине уже предъявили обвинение в причинении тяжкого вреда здоровью несовершеннолетнему.

Сейчас пострадавший находится на лечении в Российской детской клинической больнице (РДКБ) в Москве. В середине марта мальчика перевели из реанимации в палату. Отец рассказал, что ребенок идет на поправку и поделился фото из больничной палаты, а также видео первой совместной с ним прогулки после операции.