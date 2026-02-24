Мальчик пострадал в результате ДТП в Нижегородской области
В Богородском районе Нижегородской области произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадал несовершеннолетний пассажир автомобиля. Об этом написало НИА «Нижний Новгород».
Автомобиль марки Jetour, управляемый 40-летней женщиной, потерял управление и врезался в снежный вал, перевернувшись на крышу.
Пострадавшим оказался мальчик, родившийся в 2017 году, который был отправлен в Центральную районную больницу Богородска для осмотра и оказания необходимой медицинской помощи.
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте