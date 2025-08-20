Мальчик 6 лет устроил крупный пожар в Саратовской области

Во вторник, 19 августа, в городе Калининск Саратовской области шестилетний ребенок спровоцировал крупное возгорание. Мальчик обнаружил зажигалку и решил поиграть с огнем, подожег тряпки в одном из подсобных строений. Из-за быстрой реакции пламени возник сильный пожар, распространившийся на прилегающие постройки, написал «СарИнформ».