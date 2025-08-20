Мальчик 6 лет устроил крупный пожар в Саратовской области

Во вторник, 19 августа, в городе Калининск Саратовской области шестилетний ребенок спровоцировал крупное возгорание. Мальчик обнаружил зажигалку и решил поиграть с огнем, подожег тряпки в одном из подсобных строений. Из-за быстрой реакции пламени возник сильный пожар, распространившийся на прилегающие постройки, написал «СарИнформ».
Результатом пожара стало уничтожение сарая и частного дома, а также повреждение крыши соседнего жилища. Благодаря своевременному вмешательству пожарных бригад, прибывших на место происшествия на двух специализированных машинах, человеческих жертв удалось избежать.
Площадь пожара составила 220 квадратных метров. Причины происшествия детально изучаются специалистами регионального управления МЧС.
