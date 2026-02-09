МАК назвал причины крушения Ан-24 под Тындой в июле 2025 года

Причиной крушения самолета Ан-24 в Амурской области в июле 2025 года стали ошибки экипажа и диспетчера. Об этом заявили в окончательном отчете Межгосударственного авиационного комитета .

«Авиационное происшествие явилось следствием сочетания следующих факторов: фактическая неготовность экипажа к выполнению полетов на аэродромы, перешедшие на давление QNH, приведшая к ошибкам в порядке использования значений давления (QNH/QFE) аэродрома Тында», — сообщили в МАК.

Также в ведомстве отметили, что диспетчер передал экипажу значение давления в миллиметрах ртутного столба без запроса.

В отчете подчеркнули, что экипаж отключил систему раннего предупреждения приближения к земле. Кроме того, у диспетчера не было возможности контролировать высоту полета самолета, поскольку на аэродроме Тында не работало оборудование вторичной радиолокации.

Крушение самолета Ан-24 около Тынды произошло 24 июля 2025 года. Жертвами крушения стали 48 человек.