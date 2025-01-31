Лжетаксисты предстанут перед судом по делу о кражах в Новосибирске

Материалы уголовного дела, возбужденного в отношении трех жителей Новосибирска, направили в суд для рассмотрения по существу. Их обвиняют в кражах и мошенничестве, сообщил Atas.info со ссылкой на данные МВД РФ по региону.
По версии следствия, фигуранты находили в барах пьяных посетителей и предлагали им услуги такси. Уже в машине злоумышленники вытаскивали из карманов пассажиров ценные вещи и банковские карты.
Сумму ущерба оценили в более чем миллион рублей. Аферистам избрали меру пресечения в виде заключения под стражу. В ближайшее время они предстанут перед судом.
США предупредили об угрозе из-за тарифных войн Трампа
Командиров ВСУ обвинили в целенаправленной ликвидации русскоязычных
Посвященный освобождению Ленинграда спектакль показали в Щелкове
Появилось видео вероятного падения ступени ракеты в Липецкой области
СМИ превратили в новости шутку «Панорамы» о китайской нейросети DeepSeek
Почти 100 отелей закрыли в турецкой курортной провинции
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте