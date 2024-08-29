Лжепродавщицу меда заподозрили в обмане саратовских пенсионеров на 140 тысяч рублей

Правоохранители задержали в Саратове 64-летнюю уроженку Краснодарского края. Ее подозревают в обмане пожилых людей, сообщил « СарИнформ » со ссылкой на данные городской прокуратуры.

По версии следствия, с 2019 по 2023 год фигурантка совершала поквартирный обход местных жителей, предлагая купить мед. Женщина получала деньги за товар и переставала выходить на связь.

На уловку попались пять пенсионеров. Суммарно они лишились около 140 тысяч рублей. Возбуждены уголовные дела о мошенничестве и краже.