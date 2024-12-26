Лжеконтролеру в Петербурге назначили 120 часов обязательных работ за мошенничество

В Санкт-Петербурге суд назначил 120 часов обязательных работ мужчине, который выдавал себя за контролера автобуса. Об этом сообщил телеканал «Санкт-Петербург» со ссылкой на пресс-службу прокуратуры города.
В июне у станции метро «Чкаловская» подсудимый переоделся в форму контролера и вошёл в автобус № 14, где находилась одна пассажирка. Мужчина взял устройство, похожее на валидатор, подошел к женщине и создал видимость сканирования проездного билета. Затем он потребовал от нее оплатить штраф в размере 3,5 тысячи рублей за отсутствие фотографии на проездном билете. Мошенник пригрозил, что в противном случае женщину лишат проездного на год. Пассажирка испугалась и заплатила «штраф».
На судебном заседании подсудимый вернул деньги потерпевшей, которая простила его. Несмотря на это, мужчину признали виновным в мошенничестве и назначили ему наказание в виде 120 часов обязательных работ.
«Довели до самоубийства». Друг Яниса Тиммы высказался о смерти спортсмена
«Большой, многогранный талант». Путин поздравил Боярского с юбилеем
«С ротой „квартала“». На Украине предложили Зеленскому воевать самому
Автобус с пассажирами врезался в мачту освещения в Москве
«Хочется верить в волшебство». Воробьев рассказал о новогоднем чуде для детей из клиники Рошаля
Появились кадры смертельного ДТП в Лефортовском тоннеле
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте