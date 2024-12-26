Лжеконтролеру в Петербурге назначили 120 часов обязательных работ за мошенничество

В Санкт-Петербурге суд назначил 120 часов обязательных работ мужчине, который выдавал себя за контролера автобуса. Об этом сообщил телеканал «Санкт-Петербург» со ссылкой на пресс-службу прокуратуры города.

В июне у станции метро «Чкаловская» подсудимый переоделся в форму контролера и вошёл в автобус № 14, где находилась одна пассажирка. Мужчина взял устройство, похожее на валидатор, подошел к женщине и создал видимость сканирования проездного билета. Затем он потребовал от нее оплатить штраф в размере 3,5 тысячи рублей за отсутствие фотографии на проездном билете. Мошенник пригрозил, что в противном случае женщину лишат проездного на год. Пассажирка испугалась и заплатила «штраф».

На судебном заседании подсудимый вернул деньги потерпевшей, которая простила его. Несмотря на это, мужчину признали виновным в мошенничестве и назначили ему наказание в виде 120 часов обязательных работ.