Лжедетектива задержали в Пензе за мошенничество на 250 тысяч рублей

Правоохранители задержали жителя Пензы, подозреваемого в мошенничестве. Возбуждено уголовное дело. Об этом сообщила « Пенза-пресс ».

По данным следствия, фигурант, не обладая статусом частного детектива, разместил в Сети объявление об оказании соответствующих услуг. Предположительно, мужчина использовал личные данные клиентки в своих целях, благодаря чему «заработал» 250 тысяч рублей.

Обвиняемому избрали меру пресечения в виде домашнего ареста. Ему грозит лишение свободы на срок до пяти лет.