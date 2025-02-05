Лжедетектива задержали в Пензе за мошенничество на 250 тысяч рублей

Правоохранители задержали жителя Пензы, подозреваемого в мошенничестве. Возбуждено уголовное дело. Об этом сообщила «Пенза-пресс».
По данным следствия, фигурант, не обладая статусом частного детектива, разместил в Сети объявление об оказании соответствующих услуг. Предположительно, мужчина использовал личные данные клиентки в своих целях, благодаря чему «заработал» 250 тысяч рублей.
Обвиняемому избрали меру пресечения в виде домашнего ареста. Ему грозит лишение свободы на срок до пяти лет.
Сотрудники МЧС прибыли к месту крушения легкомоторного самолета в Раменском
Подмосковных ДТП с пострадавшими стало на 13% меньше за год
Путин назвал радиоэлектронную борьбу важным направлением
Администрация Мытищ провела встречу с жильцами дома по улице Железнодорожной
БТИ ответит на вопросы жителей Воскресенска по гаражной амнистии 12 февраля
Содержание дворов на Октябрьской улице проверили в Лосино-Петровском
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте