Лось выбежал на дорогу в Петербурге и устроил смертельное ДТП

«Известия»: один человек погиб в Петербурге в ДТП с лосем

Один человек стал жертвой столкновения автомобиля с лосем на внутренней стороне кольцевой автодороги в Санкт-Петербурге. Об этом сообщил источник «Известий» .

ДТП случилось на 37-м километре КАД.

«В результате происшествия один человек пострадал, еще один человек погиб. Лось также погиб», — рассказал источник.

По его данным, пострадавший получил тяжелые травмы. На месте происшествия работают сотрудники экстренных служб.

В конце августа автомобиль бывшего депутата Госдумы Валерия Рашкина попал в аварию с лосем. Машина столкнулась с животным на дороге между селами Широкое и Большая Каменка. В 2021 году экс-парламентарий вез в этом авто разделанную тушу лося.

Тогда Рашкин получил условный срок за незаконную охоту и убийство сохатого в Саратовской области. Депутат пытался убедить правоохранителей, что нашел животное мертвым.