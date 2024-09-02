Лось выбежал на дорогу в Петербурге и устроил смертельное ДТП

«Известия»: один человек погиб в Петербурге в ДТП с лосем

P. Henry/http://imagebroker.com/#/search/
Фото: P. Henry/http://imagebroker.com/#/search//Global Look Press

Один человек стал жертвой столкновения автомобиля с лосем на внутренней стороне кольцевой автодороги в Санкт-Петербурге. Об этом сообщил источник «Известий».

ДТП случилось на 37-м километре КАД.

«В результате происшествия один человек пострадал, еще один человек погиб. Лось также погиб», — рассказал источник.

По его данным, пострадавший получил тяжелые травмы. На месте происшествия работают сотрудники экстренных служб.

В конце августа автомобиль бывшего депутата Госдумы Валерия Рашкина попал в аварию с лосем. Машина столкнулась с животным на дороге между селами Широкое и Большая Каменка. В 2021 году экс-парламентарий вез в этом авто разделанную тушу лося.

Тогда Рашкин получил условный срок за незаконную охоту и убийство сохатого в Саратовской области. Депутат пытался убедить правоохранителей, что нашел животное мертвым.

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